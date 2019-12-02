Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (2) - TEL
Öğrencilerden detay Okulun öğrencileri ile röportaj Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da PKK/PYD terör örgütünce tahrip edildikten sonra Türkiye tarafından onarılan okulda eğitimin yeniden başlaması dolayısıyla tören düzenleniyor (2)
02.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:37
Öğrencilerden detay
Okulun öğrencileri ile röportaj Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da PKK/PYD terör örgütünce tahrip edildikten sonra Türkiye tarafından onarılan okulda eğitimin yeniden başlaması dolayısıyla tören düzenleniyor (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (2) - TEL