Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (1) - TEL
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Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (1) - TEL

Onarılan okulun dış detay görüntüleri Onarılan okulun içinden görüntüler Eğitim görecek öğrencilerden detay Okul zilinin çalınması Tel Abyad'da onarılan Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunda eğitim-öğretim başlıyor.

02.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:14
Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (1) - TEL

Onarılan okulun dış detay görüntüleri

Onarılan okulun içinden görüntüler

Eğitim görecek öğrencilerden detay

Okul zilinin çalınması Tel Abyad'da onarılan Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunda eğitim-öğretim başlıyor. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (1) - TEL
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