Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (1) - TEL
Onarılan okulun dış detay görüntüleri Onarılan okulun içinden görüntüler Eğitim görecek öğrencilerden detay Okul zilinin çalınması Tel Abyad'da onarılan Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunda eğitim-öğretim başlıyor.
02.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:14
Onarılan okulun dış detay görüntüleri
Onarılan okulun içinden görüntüler
Eğitim görecek öğrencilerden detay
Okul zilinin çalınması Tel Abyad'da onarılan Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunda eğitim-öğretim başlıyor. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Onarılan okulda eğitim-öğretim başlıyor (1) - TEL