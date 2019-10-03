Onarılan mescit yeniden ibadete açıldı

03.10.2019 16:40

Bafra ilçesinde onarımı tamamlanan Kızılırmak Sanayi Sitesi Mescidi'nin açılışı yapıldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, Bafra Müftüsü Necmettin Kayar, Bafra Müftülüğü Şube Müdürü Şafak Çatal, Mescit İmamı İsa Beldağlı ve sanayi sitesi esnafının katılımı ile onarılan mescidin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Necmettin Kayar hayırseverlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç da, "Burada kimin hizmeti ve emeği geçmişse hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Açılışından ardından yemek ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA