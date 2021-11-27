Önal: "Beşiktaş deplasmanından mutlu dönmek istiyoruz" - Haberler Spor
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Önal: "Beşiktaş deplasmanından mutlu dönmek istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Önal:

GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Beşiktaş'a saygı duyduklarını ancak kimseden çekinmediklerini belirterek, İstanbul'a iyi bir sonuç almak için gideceklerini söyledi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Beşiktaş'a saygı duyduklarını ancak kimseden çekinmediklerini belirterek, İstanbul'a iyi bir sonuç almak için gideceklerini söyledi.

GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları zorlu 90 dakika öncesi İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. İstanbul'a iyi bir sonuç almaya gideceklerini kaydeden Önal, "Beşiktaş büyük bir camia ve güçlü bir takım. Rakibimizin gücüne saygı duyuyoruz ancak kimseden çekinmiyoruz. İstanbul'a iyi bir sonuç almak için gideceğiz" dedi.

Takımda moral ve motivasyonun üst seviyede olduğunu ifade eden Önal, "Geçen hafta sahamızda aldığımız Yeni Malatyaspor galibiyetinin moraliyle bu maça iyi hazırlandık. Oyuncularımızın antrenmanlarda sergiledikleri performanstan, hırslı ve istekli görüntülerinden son derece memnunuz. Beşiktaş deplasmanında Giresunspor'a yakışır bir futbol ortaya koyup, güzel bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz. Bunu başaracak güce ve inanca sahibiz. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

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