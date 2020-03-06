: Ona dünyanın 8'inci harikası diyorlar: Dubai'nin yapay adası Palm Jumeirah

06.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:48

Dubai'nin en ünlü yapay adası Palm Jumeirah, yaratıcılığın ve tutkunu sembolü olan dünyanın sekizinci harikası olan niteleniyor. Büyük bir palmiye ağacı şeklindeki ada, kum, kaya ve çalışanların kararlılık duygusu ile inşa edildi.View on euronews

Haber Videosu