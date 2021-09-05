ON YILLARDIR DEVAM EDEN ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI ARABULUCULUK İLE ÇÖZÜLDÜ
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ON YILLARDIR DEVAM EDEN ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI ARABULUCULUK İLE ÇÖZÜLDÜ

ON YILLARDIR DEVAM EDEN ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI ARABULUCULUK İLE ÇÖZÜLDÜ
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ON YILLARDIR DEVAM EDEN ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI ARABULUCULUK İLE ÇÖZÜLDÜ Samsun'un Çarşamba ilçesinde 61 yıldır çözülemeyen ve 26 kişinin taraf olduğu arazi anlaşmazlığı arabuluculuk uygulaması sayesinde 8 ayda çözüme kavuşturuldu.

ON YILLARDIR DEVAM EDEN ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI ARABULUCULUK İLE ÇÖZÜLDÜ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 61 yıldır çözülemeyen ve 26 kişinin taraf olduğu arazi anlaşmazlığı arabuluculuk uygulaması sayesinde 8 ayda çözüme kavuşturuldu.

Hukuk davalarında uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden dostane bir şekilde çözülmesini sağlayan alternatif çözüm yöntemi arabuluculuk başarıyla uygulanıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında iş, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında daha etkin hale getirilip kapsamı genişletilen arabuluculuk, ekonomik ve dostane bir çözüm yöntemi olarak toplumsal barış ve uzlaşı kültürüne de katkı sağlıyor. Hukuki uyuşmazlıkların mahkemelere göre daha seri ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlayan, tarafların anlaşmaları ve karşılıklı rızalarına dayanan arabuluculukta çözüme kavuşturulan örnek uygulamalardan biri de Samsun'da gerçekleşti.

ARABULUCU ÜÇ KUŞAK 26 AKRABAYI BİR ARAYA GETİRDİ

Çarşamba ilçesinde 1900 yılında doğan Fatma Saral'ın vefatının ardından kendi üzerine kayıtlı 5 gayrimenkul tapusu 1960 yılında sicile kaydedildi. Saral'ın mirasçıları nüfus kayıtlarında soy isimlerinin yanlış yazılması ve kütüklerdeki farklılıklar nedeniyle bugüne kadar miras konusunda herhangi bir sonuç alamadı. 61 yıldır devam eden anlaşmazlığın çözümü için taraflar mahkemeye gitmeye karar verdi. Avukatlarıyla görüşen bazı taraflar arabuluculuk uygulaması ve mahkeme süreci ile ilgili görüş alıp, arabulucuya başvurdu. Arabulucu avukatın yaptığı araştırmalar sonucu, mirasın tarafı olduğu belirlenen 26 kişi tespit edildi. Arabulucu avukat, aralarında ölenin torunları ve torunlarının çocuklarından oluşan üç kuşak akrabayı video konferans yöntemiyle görüştü. 61 yıldır süren anlaşmazlık, arabuluculuk sayesinde mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturuldu.

Avukatlarıyla görüşen mirasçılardan bazıları mahkeme sürecinin uzun sürmesi bilgisini edinmesiyle birlikte arabulucuya başvurma kararı aldı.

Arabulucu avukatın yaptığı araştırmalar sonucu, mirasın tarafı olduğu belirlenen 26 kişi tespit edildi. Arabulucu avukat, aralarında ölenin torunları ve torunlarının çocuklarından oluşan üç kuşak akrabayı video konferans yöntemiyle bir araya getirdi. 26 mirasçı ile görüşen arabulucu, 8 ay içinde tarafları uzlaşmaya ikna etti. 61 yıllık arazi anlaşmazlığı arabuluculuk sayesinde mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturuldu.

Mirasçı 55 yaşındaki Gülizar Arslan, miras anlaşmazlığının deden, babaya, babadan da kendilerine kaldığını ve arabulucu sayesinde 61 süren anlaşmazlığın sona erdiğini dile getirdi. Mirasçı 50 yaşındaki Fatma Karaca da, çok uzun süredir miras paylaşımı konusunda anlaşamadıklarını vurgulayarak, "Arabuluculuk sayesinde dava açmadan miras paylaşımını yaptık. Çok mutluyuz. Kimse birbirine küsmeden mirasımızı paylaştık. " şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre

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