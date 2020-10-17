On yıl önce bugün neler oldu?
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On yıl önce bugün neler oldu?

17.10.2020 10:27 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:31

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BAŞBAKAN ERDOĞAN KUZUYA KIYAMADI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'dan dönüşünde Şahende-Celal Demirbağ çiftinin evine konuk oldu.

Kendisine ikram etmek üzre kuzu kesmek isteyeen çifte teşekkür eden Erdoğan, "Hayır yapın bunu' diyerek, kuzunun kesilmesine izin vermedi.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ADAMLARI YARIŞTI

Dünyanın en önemli güç yarışması olarak kabul edilen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan World's Strongest Man'in eleme turu 'Giants Live', birbirinden güçlü sporcuların katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

Yüzlerce kişinin izlediği etkinlikte, sporcular zaman zaman zorlandı.

BULDUĞU ARAP TAVŞANLARINI EVİNDE BESLİYOR

Bolulu hayvansever Nihat Hasan Aykul, memleketinde bulduğu kanguru, tavşan, köstebek, sincap ve fareyi andıran 3 arap tavşanını evinde besliyor.

-İHA-

On yıl önce bugün neler oldu?
On yıl önce bugün neler oldu?
On yıl önce bugün neler oldu?
On yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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