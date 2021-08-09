On yaşını dolduran Kerbal Space Program, artık güncelleme almayacak!

Private Division, Squad ve Blitworks tarafından geliştirilen popüler uzay simülasyonu oyunu Kerbal Space Program'ın on yılın sonunda artık güncelleme almayacağı duyuruldu.

Orijinal Kerbal Space Program, 2011 yılında piyasaya sürüldü ve ilk yayınlandığında bir oyundan çok, tuhaf bir uzay setiydi. Kerbal Space Program'da oyuncular fizik kullanarak kendi roket gemilerini inşa edebilir, uçurabilir ve tabi ki de tüm bunlar başarısızlıkla sonuçlanabilir.

Geliştirici ekip Squad, oyunun ilk genel sürümünü kendi web sitesinde yayınlamıştı. Son on yılda, oyun yüzlerce kez güncellendi. Ayrıca Steam ve çeşitli konsollar da dahil olmak üzere birçok platforma taşındı.

KERBAL SPACE PROGRAM 2'YE ODAKLANDILAR

Geçtiğimiz hafta, on yıllık güncelleme ve geliştirmeden sonra, Kerbal Space Program'ın yapımcıları, stüdyonun oyundaki geliştirmelerini durdurduğunu resmen duyurdu. Stüdyo şimdi Kerbal Space Program 2'ye odaklanacak.

3 Ağustos'ta Squad, Steam'de Kerbal Space Program'ın son kez güncelleme alacağını da duyurmuştu. Bu yeni 1.12.2 güncellemesi, 90'dan fazla hatayı düzeltti. Kerbal Space Program'ın 10. Yıl dönümü güncellemesini takip ediyor ve muhtemelen önceki yamada kaçırılan tüm özellikleri ekliyor. Geliştirme ekibi gelecekte birkaç küçük yama yayınlayabilecek olsa da, odak şimdi devam oyununda.

Kerbal Space Program'da oyuncular Kerbal's denen uzaylı ırkın geliştirdiği uzay programının kontrolünü ele alıyor. Erişimimize açılan parçalar ile işlevsel bir uzay aracı oluşturmaya çalışıyoruz. Daha sonrasında Kerbol isimli güneş sistemindeki gezegenleri ve uyduları keşfetmeye başlıyoruz.

Kerbal Space Program'ın ikinci oyunu 2022 yılında çıkış yapacak. Oyun PC ve diğer tüm dijital platformlarda yer alacak.