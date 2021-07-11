On yaşında sakız satıyordu, şimdi 10 kişiye iş veriyor
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On yaşında sakız satıyordu, şimdi 10 kişiye iş veriyor

On yaşında sakız satıyordu, şimdi 10 kişiye iş veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden 25 yıldır seyyar satıcılık yapan (40) Faik Sarı, 10 yaşında sakız satarak başladığı iş hayatında bugün, 10 işçiye istihdam sağlayan bir dükkanın sahibi oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden 25 yıldır seyyar satıcılık yapan (40) Faik Sarı, 10 yaşında sakız satarak başladığı iş hayatında bugün, 10 işçiye istihdam sağlayan bir dükkanın sahibi oldu.

İş hayatına çok küçük yaşlarda sakız satarak başlayan Faik Sarı, o günden bu yana geçen süreçte, seyyar satıcılık yaparak bu günlere geldi. Sakız satan, tepside midye satıcılığı yapan Sarı, şimdi ise kendisine ait iş yerinde 10 kişiye istihdam sağlıyor.

Çok küçük yaşlarda sakız satarak iş hayatına adım attığını ifade eden Sarı "Kuşadası'na 15 yaşında geldim, burada elimde tepsi ile midye satmaya başladım. Grand Pazar, Orient Pazar ve Sağlık caddesinde tepsi ile midye sattım, şimdi ise kendi iş yerimi açtım, burada Kokoreç, Midye, Maraş dondurması satarak biraz da olsa ekonomiye can veriyoruz. İşlerimiz Allaha Şükür iyi. Pandemide herkes gibi bizim de işlerimiz düştü ama yine de bir şeyler yaptık" diye konuştu.

"İşini sevmeyen başarılı olamaz"

"Seyyar satıcılık yaptığı günlerin heyecanını halen hissettiğini anlatan Sarı, şunları söyledi: "Bir mesleği sevmeden yaparsan başarılı olamazsın. Ben 25 yıl boyunca elimde tepsi ile dolaştım, sevdiğim için çalışıyorum, zevk alıyorum bundan, hoşuma gidiyor. Bir müşteri dükkana girdiğinde çok mutlu oluyorum. Bu, mesleğine olan sevgiden kaynaklanıyor ama tepsi ile sattığım Midyenin parasının tadı bambaşkaydı" dedi. - AYDIN

On yaşında sakız satıyordu, şimdi 10 kişiye iş veriyor
On yaşında sakız satıyordu, şimdi 10 kişiye iş veriyor
On yaşında sakız satıyordu, şimdi 10 kişiye iş veriyor
On yaşında sakız satıyordu, şimdi 10 kişiye iş veriyor
On yaşında sakız satıyordu, şimdi 10 kişiye iş veriyor
On yaşında sakız satıyordu, şimdi 10 kişiye iş veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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