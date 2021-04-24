ÖN TEKERLEĞİ KALDIRARAK İLERLEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE CEZA

DÜZCE'de, motosikletin tekerleğini kaldırarak trafikte tehlike oluşturan 3 sürücüye toplam 9 bin 411 TL ceza kesildi.

DÜZCE'de, motosikletin tekerleğini kaldırarak trafikte tehlike oluşturan 3 sürücüye toplam 9 bin 411 TL ceza kesildi. Düzce'de D-100 yolunda motosikletli tehlikeli hareketler yapan 3 motosiklet sürücüsü, trafiği tehlikeye düşürdü. Yolda ilerleyen bir aracın sürücüsü, trafiğin ön tekerleğini kaldıran motosiklet sürücülerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikleti kullanan 3 kişinin plakalarını tespit ederek sürücü belgesiz araç kullanma, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymama gereğince toplam 9 bin 411 lira ceza kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı