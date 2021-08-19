Ön satışta 7 milyon 500 bin BABI token satıldı
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Ön satışta 7 milyon 500 bin BABI token satıldı

Ön satışta 7 milyon 500 bin BABI token satıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bitexen Teknoloji'nin tohum yatırımcı olduğu Babylons'un yönetim token'ı BABI, TrustPad ve ChainBoost üzerinden yaptığı ön satışın bitimine saatler kala toplam 7 milyon 500 bin adet satışla tükendi.

Bitexen Teknoloji'nin tohum yatırımcı olduğu Babylons'un yönetim token'ı BABI, TrustPad ve ChainBoost üzerinden yaptığı ön satışın bitimine saatler kala toplam 7 milyon 500 bin adet satışla tükendi.

Bitexen Teknoloji'nin tohum yatırımcı olduğu merkeziyetsiz NFT pazaryeri Babylons'un yönetim token'ı BABI, 16 Ağustos Pazartesi günü TrustPad'de, 17 Ağustos Salı günü ise ChainBoost'ta ön satışını yaptı. Ön satış süresinin bitimine saatler kala yüksek taleple tükenen ve her iki platformda da toplam 7 milyon 500 bin adet satılan BABI, 18 Ağustos Çarşamba günü ApeSwap'ta listelendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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