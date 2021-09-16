Ön satış için çıkarılan Altay Fon Token'in hepsi satıldı - Haberler Ekonomi
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Ön satış için çıkarılan Altay Fon Token'in hepsi satıldı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Ekonomi
Ön satış için çıkarılan Altay Fon Token'in hepsi satıldı

Süper Lig ekiplerinden Altay ve blok zincir teknolojisi şirketi Icrypex iş birliğinde üretilen ve 13 Eylül'de ön satışa çıkarılan 28 milyon 710 bin Altay Fan Token tükendi.

Süper Lig ekiplerinden Altay ve blok zincir teknolojisi şirketi Icrypex iş birliğinde üretilen ve 13 Eylül'de ön satışa çıkarılan 28 milyon 710 bin Altay Fan Token tükendi.

Icrypex'ten yapılan açıklamada, Altay Fan Token'ın ön satış için ayrılan bölümünün 60 saat içerisinde satıldığı belirtildi. Ön satış sürecindeki fiyatı 0,80 lira olarak sunulan Altay Fan Token'ın iş ortaklarına 23 milyon lira gelir sağladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Icrypex Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Gökalp İçer, kısa bir sürede 23 milyon lira hacim oluşturan Altay Fan Token'ın 17 Eylül Cuma günü 1 lira üzerinden halka arz edileceğini belirtti.

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise ön satış sürecinin bu ilgiyle karşılanmasını beklediklerini belirterek, "60 saat gibi kısa bir sürede satılan her bir Altay Fan Token'ın başarımızda büyük bir etkisi olacak. Ön satış sürecinin ardından da aynı ilginin süreceğine ve Altay Fan Token'ın sportif başarılarımızla birlikte yükseleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Ali Korkmaz - Ekonomi Haberleri
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