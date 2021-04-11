ÖN SAFTA MÜCADELE ETTİĞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ, SADECE KURALLARA UYULMASINI İSTEDİ
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ÖN SAFTA MÜCADELE ETTİĞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ, SADECE KURALLARA UYULMASINI İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de, koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan 112 sağlık personeli 43 yaşındaki Olcay Demirci, son günlerdeki vaka artışına dikkat çekerek, Maske, mesafe ve hijyene her zaman dikkat etmekte fayda var. Vakalar son günlerde ciddi oranda arttı.

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İZMİR'de, koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan 112 sağlık personeli 43 yaşındaki Olcay Demirci, son günlerdeki vaka artışına dikkat çekerek, Maske, mesafe ve hijyene her zaman dikkat etmekte fayda var. Vakalar son günlerde ciddi oranda arttı. Biraz daha dikkat edersek, toplum olarak bunu yenebiliriz diye düşünüyorum dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli evli ve 1 çocuk annesi Olcay Demirci (43) geçen yıl Nisan ayında koronavirüse yakalandı. Koronavirüsü yenerek, o günden bugüne mesleğine ön saflarda devam eden Olcay Demirci, koronavirüse yakalanma sürecini ve dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili ise şunları söyledi

Bir nöbet çıkışı, boğaz ve baş ağrısıyla başladı. Daha sonra iyileşemeyip toparlayamayınca doktora gittim. Tahliller pozitif çıktı. İlk yakalananlardanım. Henüz yeniydi, fazla bilgimiz yoktu. Ben ve yakınlarım çok korktuk. Evde kendimi izole ettim. 14 gün boyunca hiç çıkmadım. Ona rağmen yakınlarım da virüse yakalandı. Hep beraber zor bir süreç geçirdik. Bağ, boğaz, eklem ve sırt ağrıları yaşadım. Psikolojik olarak ilk zamanlar olduğu için ne olacağını bilmemek korkuttu bizi. 14 gün izole oldum. Zor bir süreçti dedi.

Vatandaşlara seslenen 112 sağlık personeli Olcay Demirci, Maske, mesafe ve hijyene her zaman dikkat etmekte fayda var. Vakalar son günlerde ciddi oranda arttı. Biraz daha dikkat edersek, toplum olarak bunu yenebiliriz diye düşünüyorum dedi

ÖN SAFTA MÜCADELE ETTİĞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ, SADECE KURALLARA UYULMASINI İSTEDİ
ÖN SAFTA MÜCADELE ETTİĞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ, SADECE KURALLARA UYULMASINI İSTEDİ
ÖN SAFTA MÜCADELE ETTİĞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ, SADECE KURALLARA UYULMASINI İSTEDİ
ÖN SAFTA MÜCADELE ETTİĞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ, SADECE KURALLARA UYULMASINI İSTEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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