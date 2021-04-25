Ön plakası olmayan ciple yakalandı, "Aracımda 1 trilyon var burada bırakamam" dedi polisle tartıştı tartışması

Ön plakası olmayan ciple yakalandı, "Aracımda 1 trilyon var burada bırakamam" dedi polisle tartıştı tartışması Polis otosuyla karakola götürülmek istenen sürücü: "Aracımda 1 trilyon var burada bırakamam" Sürücü, sonunda yanına binen bir polis nezaretinde kendi aracıya karakola gitti...

Ön plakası olmayan ciple yakalandı, "Aracımda 1 trilyon var burada bırakamam" dedi polisle tartıştı tartışması

Polis otosuyla karakola götürülmek istenen sürücü: "Aracımda 1 trilyon var burada bırakamam"

Sürücü, sonunda yanına binen bir polis nezaretinde kendi aracıya karakola gitti

ANTALYA - Antalya'da polisin sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına ön plakası olmayan lüks cipi ile yakalanan sürücü ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı. Ekipler, sürücünün kendilerini tehdit ettiği gerekçesi ile işlem yapılması için karakola götürmek istedi. Sürücü ise aracında 1 trilyon TL para olduğunu söyleyerek karakola aracı ile kendisi gitmek istedi. Sürücü, uzun tartımaların sonunda aracına binen bir polis ile birlikte karakola gitti.

Olay, Muratpaşa İlçesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinile bilgiye göre pandemi dolayısı ile alınan sokağa çıkma yasağı kapsamında cadde üzerinde denetlemede bulunan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ön plakası olmayan Belçika plakalı lüks cipten şüphelenerek sürücüsü Bahtiyar M.'den durmasını istedi. Bunun üzerine polis ekiplerinin göstermiş olduğu noktada durmadığı iddia edilen ve aracında ön plakası olmayan sürücü ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

"Benim arabamın içerisinde 1 trilyon para var"

Yaşananlar sebebiyle polis ekiplerinden şikayetçi olacağını söyleyen sürücü, polis ekipleri tarafından işlemlerin yapılması için karakola götürülmek istendi. Sürücü ise aracında 1 trilyon TL para olduğunu belirterek aracını bırakamayacağını ve kendi aracı ile polis merkezine gideceğini söyledi. Polis ekipleri ön plakanın olmaması dolayısı ile tutanak tuttu.

Polis ekipleri ile uzun uzun tartışan sürücü, "Ben Kaleiçi'nde esnafım 5 tane mağazam var. Arabayı şuraya koyayım dedim. Sonra bana işlem yapacaklarını söyleyerek kamera açtılar. Benim bir suçum yok. Arabam yabancı plaka olduğu için şuanda pandemi sebebiyle yaptırmam mümkün değil. Bunu temin edemem. Abi ben ne yaptım. Ben şov yapmıyorum. Bu kadar polis neden geldi. Benim arabamı götürmem lazım. Benim arabamın içerisinde 1 trilyon para var. Ben bu işi burada bırakmam. Bütün mercilerde beyefendiyi şikayet edeceğim. Ben vatandaşım. Ben esnafım. Ben çiftiyim. Çiftliğime gidiyorum. Çiftliğe giderken beni işimden gücümden alı koyuyorsunuz. Benimle birlikte o beyefendi de gelsin ondan şikayetçiyim" diye konuştu.

Polis ekipleri tarafından isteği geri çevrilmeyen Bahtiyar M. yanına binen bir polis ekibi ile karakola gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN