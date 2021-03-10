Ön ödemeli gayrimenkul satışlarındaki sorunlar için kurulan Meclis Alt Komisyonu toplandı
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Ön ödemeli gayrimenkul satışlarındaki sorunlar için kurulan Meclis Alt Komisyonu toplandı

10.03.2021 19:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:14
Ön ödemeli gayrimenkul satışlarındaki sorunlar için kurulan Meclis Alt Komisyonu toplandı

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli başkanlığında toplanan komisyonda sunum yapan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Erdinç Yılmaz, ön ödemeli konut teminine ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliğin iyi olduğunu, bunlar uygulanabilse sıkıntıların çoğunluğunun minimize edilebileceğini söyledi.

Bunun uygulanamadığını dile getiren Yılmaz, "Ön ödemeli gayrimenkul satış sözleşmelerini noterlerde yaptıramıyoruz. İlgili şirketler teminat yükümlülüğünü yerine getirmediğinden dolayı." dedi.

Yılmaz, teminat olmadığı için ilgili şirketin, genellikle adi yazılı şekilde veya gayri menkul satış vaadi şeklinde sözleşme yaptığını, bu şekildeki sözleşmenin istenilen korumayı sağlamadığını kaydetti.

Ön ödemeli satış sözleşmesinin muhakkak uygulatılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu yapılabilirse sorunun büyük kısmının bertaraf edilebileceğini söyledi.

Yılmaz, gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin de noterlerde tescil edilebilmesi halinde bir yerin birden fazla kişiye satışının da engellenebileceğini dile getirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, mahkeme süreçlerinde hakim ve savcıların eğitiminin önemli olduğunu, Adalet Akademisinde bu konulara ilişkin eğitimin düzenli olarak yapıldığını anlattı.

Taş, bu konudaki dolandırıcılık eyleminin hazırlıkta suç vasfı olarak değerlendirilmesindeki ve yargılamalarındaki eksikliklerin farkında olduklarını belirterek, bunlara yönelik eğitim faaliyetlerini de arttıracaklarını bildirdi.

Olağan kanun yolları dışında olağanüstü kanun yollarını da işlettiklerini ifade eden Taş, mağduriyetlerin giderilemediğine inandıklarında olağanüstü kanun yollarını da işleterek bir noktada Yargıtaya taşıyabileceklerini, bu noktada da yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, 2004-2020 arasında 148 şirketin denetlendiğini ve 170 milyon 798 bin lira idari para cezası uygulandığını dile getirdi.

Erdal, 2015-2020 arasında, ön ödemeli kampanyalarda teminat yükümlülüğünü yerine getirmeyen 22 şirketin 48 projesinde soruşturma başlatıldığını, 19 şirketin 41 projesine 30 milyon 955 bin lira idari para cezası verildiğini, 3 şirketin 4 projesiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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