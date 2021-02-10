Ön ödemeli gayrimenkul satışlarındaki sorunlar için kurulan Meclis Alt Komisyonu toplandı

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan, Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.

Alt Komisyon Başkanı, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, komisyonun kurulma aşamasını ve çalışmalarını anlatarak, çalışmaların Kovid-19 nedeniyle sekteye uğradığını ve uzun süre toplantılara ara vermek durumunda kaldıklarını söyledi.

Sürecin uzun sürmesi ve bilimsel çevrelerde pandeminin bitmesine yönelik bir öngörünün bulunmaması nedeniyle çalışmalarını kontrollü bir şekilde tekrar başlattıklarını ifade eden Kendirli, bu kapsamda 14 Ekim 2020'de pandemi önlemleri altında komisyonun üçüncü toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kendirli'nin konuşmasının ardından sunumlara geçildi.

Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu adına komisyona sunum yapan Özlem Hanelçi, mağduriyetlerin yaşandığı projeler ile Esenyurt ilçesindeki projelerde yaşanan mağduriyetleri anlattı.

Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu'ndan Fahri Kaygu ise Meclis'in üstüne düşeni yaptığını ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nu çıkarttığını belirterek, "Eğer bu dolandırıcılıkların önlenmesi isteniyorsa, ön ödemeli konut satışlarında yaşanan problemlerin önlenmesi için Ticaret Bakanlığının konut satıcılarının yasaya uygun satışlar yapmasını sağlaması yeterli. Başka hiçbir şey yapmasına gerek yok." dedi.

"Kanunlara uygun satış yapılması sağlansa kimse dolandırılmazdı" diyen Kaygu, konutlarda yapılan dolandırıcılık şekillerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay