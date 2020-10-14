Ön ödemeli gayrimenkul satışlarındaki sorunlar için kurulan Meclis Alt Komisyonu toplandı

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan, Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan, Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.

Alt Komisyon Başkanı, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, alt komisyonun ikinci toplantısında, konu hakkında Ticaret Bakanlığından genel bilgi aldıktan sonra, ön ödemeli gayrimenkul satışlarında yaşanan sorunlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almaya başladıklarını belirtti. Kendirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticaret Bakanlığının sunumu üzerine yaptığımız paylaşımlarda ve ilgili bakanlık ve kurumların bize göndermiş olduğu raporlardan anlaşıldığı üzere, bu konu tek bir bakanlığın veya kurumun görev alanında değil birçok aktörün üzerine düşeni yapmasıyla sonuç alabileceğimiz ve oluşacak mağduriyetleri önleyebileceğimiz bir alan. Bu konuda etkili sonuçlara ulaşabilmek, ilgili kurumlar arasında görev paylaşımını doğru yapabilmek için bir arada bulunduğumuz toplantılar büyük önem arz etmektedir."

Kendirli'nin konuşmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ temsilcileri komisyona konuya ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay