On Numara ve Süper On Numara çekildi On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 952'nci çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 11, 12, 14, 15, 21, 36, 39, 42, 48, 54, 55, 57, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 77 ve 79 olarak belirlendi. Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 892 bin 916 lira 65 kuruş devretti. Öte yandan, internetten oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 108 bin 9 lira 5 kuruşluk ikramiye devretti. Kaynak: AA