On Numara ve Süper On Numara çekildi On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 951'inci çekilişinde kazandıran numaralar 3, 9, 11, 18, 19, 25, 26, 27, 34, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 52, 55, 65, 69, 71, 74 ve 77 olarak belirlendi. Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 680 bin 185 lira 66 kuruş devretti. Öte yandan, internetten oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 76 bin 785 lira 61 kuruşluk ikramiye devretti. Kaynak: AA