On Numara ve Süper On Numara çekildi On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 949'uncu çekilişinde kazandıran numaralar 5, 6, 9, 11, 17, 18, 24, 28, 32, 33, 38, 41, 47, 51, 52, 62, 70, 74, 75, 78, 79 ve 80 olarak belirlendi. Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 125 bin 330 lira 42 kuruş devretti. Öte yandan, internetten oynanan Süper On Numara'da aynı 10 şanslı numarayı bilen 1 kişi, 258 bin 396 lira 72 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. Kaynak: AA