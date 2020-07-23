On Numara ve Süper On Numara çekildi On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 946'ıncı çekilişinde kazandıran numaralar 1, 11, 13, 17, 21, 23, 24, 26, 32, 38, 41, 46, 49, 52, 58, 61, 64, 65, 69, 78, 79 ve 80 olarak belirlendi. Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 407 bin 918 lira 85 kuruş devretti. Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 138 bin 342 lira 70 kuruşluk ikramiye devretti. Kaynak: AA