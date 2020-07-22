On Numara ve Süper On Numara çekildi On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 945'inci çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 8, 15, 21, 22, 27, 34, 48, 49, 54, 60, 61, 63, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 79 ve 80 olarak belirlendi. Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 267 bin 836 lira 63 kuruş devretti. Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 102 bin 450 lira 45 kuruşluk ikramiye devretti. Kaynak: AA