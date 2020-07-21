On Numara ve Süper On Numara çekildi On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 944. çekilişinde kazandıran numaralar 8, 9, 14, 18, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 45, 46, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 74 ve 78 olarak belirlendi. Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 137 bin 780 lira 5 kuruş devretti. Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 73 bin 623 lira 65 kuruşluk ikramiye devretti. Kaynak: AA