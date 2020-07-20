On Numara ve Süper On Numara çekildi On numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

On numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 943. çekilişinde kazandıran numaralar, 2, 4, 12, 14, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 30, 38, 42, 43, 44, 50, 56, 59, 72, 73, 75 ve 78 olarak belirlendi. Çekilişte 10 bilen 1 kişi, 447 bin 396 lira 80 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Muğla'nın Bodrum ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 36 bin 757 lira 33 kuruşluk ikramiye devretti. Kaynak: AA