On Numara sonuçları! Bugün On Numara ve Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! On Numara ve Çılgın Sayısal Loto bugün kazanan numaralar neler?
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On Numara sonuçları 14 Şubat 2022 saat 20:00'da açıklanacaktır.
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 14 Şubat 2022 saat 21:30' açıklanacaktır.
13 Şubat Süper Loto sonuçları şu şekilde: 14-19-38-47-52-53
13 Şubat Şans Topu sonuçları şu şekilde: 5-6-8-14-19-5
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.