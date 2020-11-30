On numara sonuçları bugün 30 Kasım | 10 numara bilet sorgulama nasıl yapılır? On numara canlı sonuç takibi!
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On numara sonuçları bugün 30 Kasım | 10 numara bilet sorgulama nasıl yapılır? On numara canlı sonuç takibi!

30.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:20
On numara sonuçları bugün 30 Kasım | 10 numara bilet sorgulama nasıl yapılır? On numara canlı sonuç takibi!

On Numara çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 30 Kasım On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 30 Kasım 2020 On Numara sonuçları canlı takip sayfası! 30 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı? Yenilenen on numara kuralları neler? On numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Milli Piyango Online 30 Kasım tarihli On Numara sonuçlarının açıklanması bekleniyor. On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 30 Kasım yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. On Numara'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 30 Kasım 2020 On Numara sonuçları canlı takip sayfası!

HAFTANIN KAZANAN NUMARALARI BELLİ OLDU MU?

30 Kasım on numara sonuçları saat 20.00'de açıklanacak. Sonuçları takip etmek için TIKLAYINIZ.

Milli Piyango Online 30 Kasım tarihli On Numara sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçları haberimizden de takip edebilirsiniz.

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ON NUMARA CANLI SONUÇ TAKİBİ

ON NUMARA İKRAMİYESİ NE KADAR? ON NUMARA DEVRETTİ Mİ?

On numara beklenen büyük ikramiye 130.541TL'dir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara çok yakında burada,.

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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