On numara sonuçları AÇIKLANDI mı? 21 Şubat 2022 Cuma On numara sonuçlarına nereden bakılır? On numara çekiliş sorgulama ekranı!

On numara çekiliş sonuçları için araştırmalar devam ediyor. 21 Şubat On numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 21 Şubat 2022 On numara sonuçları canlı takip sayfası! 21 Şubat Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı! Yenilenen On numara kuralları neler? On numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? 21 Şubat On numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

21 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Şubat On Numara sonuçları açıklandı: 2-7-13-15-16-18-21-24-28-35-38-39-42-43-44-45-48-52-60-61-73-74

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları aşağıdaki gibi; Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır.80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin. Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir. İptal Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

21 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ İZLE!

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