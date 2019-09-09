On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara Sonuçları 9 Mayıs 2019

09.09.2019 10:19

9 Eylül 2019 On Numara sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekilecek. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen bir kişi çıkmış ve talihli kişi başına 343.057,20 TL kazanmıştı. Bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı merakla bekleniyor? Peki On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 892. haftanın On Numara sonuçları ne zaman belli olacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün yani 9 Eylül 2019 Pazartesi günü, Milli Piyango İdaresi tarafından 892. On Numara sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilir ve böylece haftanın şanslı altı sayısını anında öğrenebilirsiniz.

On Numara çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Haftanın numaraları çekildikten sonra 9 Eylül 2019 On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30'dan sonra yayımlıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

On Numara sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 891. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 26, 36, 42, 44, 46, 49, 59, 61, 71, 72, 73 ve 76 olarak belirlendi.

On Numara çekilişinde 10 bilen 1 kişi 343 bin 57 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Muğla'nın Marmaris ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 137 kişi bin 669 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 244 kişi 102 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 22 bin 944 kişi 19 lira, 6 bilen 130 bin 28 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 751 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 287 bin 22 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 911 bin 599 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 508 bin 227 lira 12 kuruş aktarıldı.