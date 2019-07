On Numara sonuçları 29 Temmuz: Büyük ikramiye beş parçaya bölündü!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş ile On Numara sonuçları belli oldu. Çekiliş, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan MPİ Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapıldı. Canlı yayında yapılan çekilişte birden 80'e kadar sıralı olan sayılar arasından 22 tanesi seçildi. Şansını bu oyunda deneyen beş talihli, on numarayı doğru bilerek kişi başına 66'şar bin lira kazandılar. İşte On Numara sonuçları 29 Temmuz

ON NUMARA SONUÇLARI 29 TEMMUZ

On Numara oyununun 886. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi 66 bin 90 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Altındağ, Bursa'nın Osmangazi, Mersin'in Tarsus, İstanbul'un Ümraniye ve İzmir'in Foça ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Dağıtılan diğer ikramiyeler ise şöyle; 9 bilen 137 kişi bin 608 lira 85'er kuruş, 8 bilen 2 bin 481 kişi 88 lira 80'er kuruş, 7 bilen 23 bin 830 kişi 17 lira 80'er kuruş, 6 bilen 136 bin 168 kişi 3 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 163 bin 404 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara, her Pazartesi akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenmektedir. On Numara kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasında numaralar bulunur. Çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanır.

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

On Numara çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.