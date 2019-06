On Numara sonuçları 24 Haziran: 10 bilen 2 kişi 161 bin lira kazandı!

On Numara oyununun 881. hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapıldı. Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılan çekiliş ile haftanın şanslı sayıları belirlendi. 24 Haziran On Numara çekilişinde şansını deneyen iki talihli, 22 sayıdan on tanesini doğru bildiler ve 161'er bin TL kazandılar. İşte On Numara sonuçları tüm detayları...

24 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

Bu haftanın kazandıran numaraları: 5, 11, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 44, 46, 48, 49, 63, 68, 74, 79

On Numara oyununun 881. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 161 bin 709 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Denizli'nin Pamukkale ve Kayseri'nin Kocasinan ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 108 kişi bin 997'şer lira, 8 bilen 2 bin 73 kişi 104'er lira, 7 bilen 20 bin 355 kişi 20 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 119 bin 676 kişi 3 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 169 bin 478 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 156 bin 99 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 859 bin 348 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 479 bin 133 lira 20 kuruş aktarıldı.