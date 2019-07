On Numara sonuçları 22 Temmuz 2019: Büyük ikramiye bir kişiye!

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi sonuçları İzmir'den bir talihliyi sevindirdi. 885. hafta çekilişinde çıkan kazandıran numaralar içinde on tanesini doğru tahmin eden haftanın talihlisi, 343.499,65 TL kazandı. İşte bu çekilişin sonuçlarının detayları...

ON NUMARA SONUÇLARI 22 TEMMUZ

On Numara oyununun 885. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 14, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 33, 36, 38, 39, 43, 46, 49, 50, 51, 56, 71, 74, 77 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 885. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 343 bin 499 lira 65 kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun İzmir'in Menemen ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Çekilişte kazanılan diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 9 bilen 82 kişi 2 bin 793'er lira, 8 bilen bin 701 kişi 134 lira 75'er kuruş, 7 bilen 17 bin 774 kişi 24 lira 65'er kuruş, 6 bilen 109 bin 980 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 188 bin 473 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 289 bin 979 lira 65 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 912 bin 916 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 508 bin 884 lira 36 kuruş aktarıldı.

İKRAMİYELERİN ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

On Numara'da dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.