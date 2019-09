On Numara sonuçları 2 Eylül: On Numara ikramiye bir kişiye!

03.09.2019 07:53

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 891. hafta On Numara çekilişi, Galatasaray Şube Müdürlüğünde canlı yayında yapıldı. 1-80 sayıları arasından seçilen 22 numaradan on tanesini doğru bilen bir kişi çıktı ve 343.057,15 TL olan büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte On Numara sonuçları 2 Eylül, haftanın sayıları ve detaylar...

2 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI

Kazandıran numaralar: 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 26, 36, 42, 44, 46, 49, 59, 61, 71, 72, 73, 76

On Numara çekilişinde on bilen 1 kişi 343 bin 57 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Muğla'nın Marmaris ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 9 bilen 137 kişi bin 669 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 244 kişi 102 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 22 bin 944 kişi 19 lira, 6 bilen 130 bin 28 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 751 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.