On Numara sonuçları: 19 Ağustos On Numara talihlileri belli oldu!

20.08.2019 09:22

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişle On Numara sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara, ikramiye kazanma ihtimali daha yüksek olması nedeniyle diğer şans oyunlarına göre daha çok tutuluyor. Canlı yayında yapılan 889. hafta çekilişi ile 22 şanslı sayı belirlendi. On Numara talihleri iki kişi, on bilerek kişi başına 172'şer bin lira kazandı. On Numara sonuçları, kazandıran sayılar, ikramiyelerin dağılım oranları haberimizde.

19 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI

Kazandıran numaralar: 3, 7, 10, 12, 17, 20, 22, 26, 28, 35, 38, 42, 45, 49, 50, 61, 62, 70, 72, 74, 77 ve 78

On Numara oyununun 889. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 172 bin 444 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İstanbul'un Beyoğlu ve Bağcılar ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Bu haftaki çekilişte diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 9 bilen 167 kişi bin 377 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 575 kişi 89 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 23 bin 760 kişi 18 lira 45'şer kuruş, 6 bilen 125 bin 368 kişi 3 lira 70'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 176 bin 601 kişi 3 lira 35'şer kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlandı. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.Bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.