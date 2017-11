On Numara sonuçları 13 Kasım çekilişi On Numara sonuçları bilet sorgulama Milli Piyango

On Numara 13 Kasım sonuçları çekilişi ve On Numara bilet sorgulama ekranı araştırılıyor. On Numara sonuçları Milli Piyango son dakika açıklamasının ardından duyuruluyor. Canlı yayın Milli Piyango İdaresi'nin genel müdürlük binası olan Ankara Balgat'ta yapılıyor. Her pazartesi bu şans oyununun çekilişi gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar kurumun belirttiği tarihlerde biletlerini alıp sonuçları bekliyorlar. On Numara sonuçları 13 Kasım 2017 tarihinde, saat 21:15'te çıkan rakamlar belli oldu. Noter huzurunda yapılan şans oyununda büyük ikramiye tutarı 321 bin 824 Türk Lirası olarak belirlendi. Haberimiz içerisinden detaylı sonuca ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte kazandıran numaralar 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 39, 41, 47, 48, 51, 54, 61, 66, 71 ve 79 olarak belirlendi. 10 bilen 4 kişi, 78 bin 375 lira 95'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 10 bilen talihliler kuponlarını Gaziantep'in Şahinbey, Muğla'nın Marmaris ve Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yatırdı.