On Numara sonuçları 10 Haziran! Milli Piyango On Numara sonucu açıklandı!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara'nın bu haftaki çekilişi dün akşam yapıldı. İkramiye kazanma ihtimali yüksek olması nedeniyle katılımcıların daha çok tercih ettiği oyunda 3 kişi on tutturmayı başardı. MPİ tarafından yapılan On Numara çekilişi sonuçlarına göre talihlilere yaklaşık 110'ar bin lira düştü. İşte 10 Haziran On Numara sonuçları, haftanın sayıları ve çekilişe dair tüm detaylar...

10 HAZİRAN 2019 ON NUMARA SONUÇLARI

On numara bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 4, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 30, 32, 33, 37, 43, 45, 47, 52, 57, 61, 62, 65, 66 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 879. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi 109 bin 189 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Tekirdağ'ın Malkara, Antalya'nın Manavgat ve İstanbul'un Pendik ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 2 bin 274'er lira, 8 bilen 1 bin 779 kişi 123'er lira, 7 bilen 18 bin 137 kişi 23 lira 15'er kuruş, 6 bilen 110 bin 632 kişi 3 lira 95'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 941 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 183 bin 786 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 870 bin 503 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 485 bin 285 lira 87 kuruş aktarıldı.