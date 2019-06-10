On Numara Sonuçları 10 Haziran: On Numara bilen 3 kişi çıktı!

Pazartesi akşamlarının heyecanla beklenen On Numara sonuçları belli oldu. İstanbul Beyoğlu'ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılan On Numara çekilişi ile haftanın kazandıran 22 sayısı belirlendi. Oyuna katılanlar içinden, on numarayı doğru tahmin eden 3 kişi çıktı. Talihliler, kişi başına 109'ar bin lira kazandılar. Çekilişin detayları haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULA

Haftanın kazandıran numaraları: 02, 04, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 30, 32, 33, 37, 43, 45, 47, 52, 57, 61, 62, 65, 66, 77

Bu akşamki On Numara çekilişinde ANTALYA/ MANAVGAT - İSTANBUL/ PENDİK - TEKİRDAĞ/ MALKARA'daki bayilerden yatırılan kuponlarda on numara bilen 3 kişi, 109 bin 189 lira elli beşer kuruş ikramiye kazandılar. Çekilişe dair detaylar şöyle;

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI



On numara 878. hafta çekilişinde kazandıran numaralar: 1, 2, 3, 7, 10, 13, 16, 21, 29, 31, 33, 34, 43, 50, 53, 54, 59, 65, 66, 67, 70, 79

On Numara oyununun 878. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 158 bin 467''şer lira ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Bursa''nın Gemlik ve Mersin''in Silifke ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 81 kişi 2 bin 608''er lira, 8 bilen 1 bin 623 kişi 130''ar lira, 7 bilen 16 bin 875 kişi 23 lira 85''er kuruş, 6 bilen 103 bin 35 kişi 4 lira 15''er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 43 kişi 3 lira 10''ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 112 bin 889 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 842 bin 81 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 530 lira kuruş aktarıldı.

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, kazanılan miktara göre farklı yerlerden alınmaktadır. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre; hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.