On Numara sonuçları 01.07.2019: On numara, 327 bin 932 lira kazandırdı!

Pazartesi akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve sevilen On Numara çekilişi yapıldı. 882. hafta On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi ve şanslı 22 sayı belirlendi. Aydın Söke'den şansını deneyen bir vatandaş, on numarayı doğru bilerek 327 bin 932 lira kazandı. On Numara sonuçları detaylarını haberimizde okuyabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI 1 TEMMUZ 2019

Haftanın şanslı 22 sayısı: 1, 4, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 32, 37, 41, 42, 49, 54, 58, 64, 69, 76, 78, 80

On Numara oyununun 882. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 327 bin 932 lira 65 kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Aydın'ın Söke ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

On Numara bu haftaki çekilişinde 9 bilen 95 kişi 2 bin 301'er lira, 8 bilen bin 543 kişi 142 lira 5'er kuruş, 7 bilen 16 bin 354 kişi 25 lira 45'er kuruş, 6 bilen 103 bin 130 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 664 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 186 bin 202 lira 20 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 871 bin 412 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 485 bin 822 lira 71 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR?

On Numara adlı oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.