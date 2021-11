AÇIKLANDI 19 Kasım Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara canlı izleme linki! On Numara saat kaçta çekiliyor?

On Numara saat kaçta çekiliyor? 19 Kasım Cuma On Numara çekilişi saat kaçta? sorularına yanıt aranıyor. On Numara sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekilecek. Bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı merakla bekleniyor?

ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

On Numara bu akşam saat 20:00'da çekilecek.

19 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE KAZANAN NUMARALAR

2, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 35, 41, 42, 44, 46, 54, 55, 59, 62, 68, 70, 74, 80

On Numara çekilişi bugün açıklanacak.

En son çekilen numaralar aşağıdaki gibidir;

Heyecanla beklenen şans oyununda çekiliş saat 20:00'da başlayacak. Talihli adayları çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı izleyebilecek. Yaklaşık 10 dakika sürecek olan çekilişin tamamlanmasının ardındansa bilet sorgulama işlemlerine geçilecek. Bilet sorgulama ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak.

On Numara çekilişi canlı izlemek için

