AÇIKLANDI 19 Kasım Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara canlı izleme linki! On Numara saat kaçta çekiliyor?
On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununu bu akşam yeni hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta yapılan çekilişte on bilen iki kişi büyük ödülü almaya hak kazandı. Peki, On Numara saat kaçta çekiliyor? On Numara çekilişi saat kaçta?
On Numara saat kaçta çekiliyor? 19 Kasım Cuma On Numara çekilişi saat kaçta? sorularına yanıt aranıyor. On Numara sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekilecek. Bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı merakla bekleniyor?
On Numara bu akşam saat 20:00'da çekilecek.
2, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 35, 41, 42, 44, 46, 54, 55, 59, 62, 68, 70, 74, 80
On Numara çekilişi bugün açıklanacak.
En son çekilen numaralar aşağıdaki gibidir;
Heyecanla beklenen şans oyununda çekiliş saat 20:00'da başlayacak. Talihli adayları çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı izleyebilecek. Yaklaşık 10 dakika sürecek olan çekilişin tamamlanmasının ardındansa bilet sorgulama işlemlerine geçilecek. Bilet sorgulama ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak.
On Numara çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ …
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