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On Numara'nın ilk çekilişinde 140 Bin 427 TL devretti

Sisal Şans, On Numara'nın ilk çekilişini 3 Ağustos 2020 tarihinde saat 20: 00'de gerçekleştirdi.

On Numara'nın ilk çekilişinde 140 Bin 427 TL devretti
03.08.2020 22:28 | Son Güncelleme: 03.08.2020 22:32
Sisal Şans, On Numara'nın ilk çekilişini 3 Ağustos 2020 tarihinde saat 20: 00'de gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 1, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18, 25, 42, 45, 46, 51, 52, 54, 59, 61, 65, 68, 69, 73, 78 oldu. 10 bilen çıkmadığından 140 Bin 427 TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.

Çekilişte;

9 bilen 19 kişi 3,888.55 TL, 8 bilen 355 kişi 260.10 TL, 7 bilen 3,357 kişi 52.25 TL,6 bilen 21,692 kişi 8.50 TL, hiçbir numara bilemeyen 36,993 kişi de 6.95 TL ikramiyeye hak kazandı.On Numara, Pazartesi günleri saat 20: 00'da çekiliyor.On Numara oynamanın kuralları neler?1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranınbilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara 'da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlardaikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara'da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.Tüm çekilişler canlı yayınlanıyorŞisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurundagerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler,www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe

katılabiliyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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