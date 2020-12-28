On numara ne zaman çekilecek? On numara sonuçları bugün belli oldu mu? 28 Aralık 10 Numara bilet sorgulama linki

On numara bu hafta da çekiliyor. On Numara çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 28 Aralık On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 28 Aralık 2020 On Numara sonuçları canlı takip sayfası! 28 Aralık Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı? Yenilenen on numara kuralları neler? On numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Milli Piyango Online 28 Aralık tarihli On Numara sonuçlarının açıklanması bekleniyor. On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 28 Aralık yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. On Numara'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 28 Aralık 2020 On Numara sonuçları canlı takip sayfası!

HAFTANIN KAZANAN NUMARALARI BELLİ OLDU MU?

28 Aralık on numara sonuçları saat 20.00'de açıklanacak. Sonuçları takip etmek için sayfamızı takipte kalın.

ON NUMARA SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI MI.?

28 Aralık On Numara sonuçları kazandıran numaralar akşam belli olacak. Buradan takip edebilirsiniz.

25 Aralık Çekiliş no: 32

2 3 11 12 19 20 26 27 28 34 35 37 41 50 52 57 58 64 67 69 75 78

ON NUMARA İKRAMİYESİ NE KADAR? ON NUMARA DEVRETTİ Mİ?

On numara 130.541 TL devretti.

ON NUMARA NASIL OYNANIR? ON NUMARA KURALLARI

1. Oyunun Tanımı

1.1On Numara, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

1.2Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada bir olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi günü yapılmaktadır.

2. Nasıl Oynanır?

2.1On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

2.2Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

2.3Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

2.4Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmedenyirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

3. Kazanan Kategoriler veİkramiye Dağılımı

3.1Kazanan ikramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

a)Birinci kategori olan "10 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 10'nu içeren kombinasyonlardır;

b)İkinci kategori olan "9 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 9'unu içeren kombinasyonlardır;

c)Üçüncü kategori olan "8 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 8'ini içeren kombinasyonlardır;

d)Dördüncü kategori olan "7 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 7'sini içeren kombinasyonlardır;

e)Beşinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 6'sını içeren kombinasyonlardır;

f)Altıncı kategori olan "0 bilen - hiç bilmeyen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından hiçbirini içermeyen kombinasyonlardır.

3.2İkramiye dağılım oranı, toplam cironun %40'ına eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

a)İkramiye havuzunun %15'i birinci kategori kazananlarına

b)İkramiye havuzunun %8'i ikinci kategori kazananlarına;

c)İkramiye havuzunun %10'u, üçüncü kategori kazananlarına;

d)İkramiye havuzunun %19'u dördüncü kategori kazananlarına;

e)İkramiye havuzunun %20'si beşinci kategori kazananlarına;

f)İkramiye havuzunun %28'i altıncı kategori kazananlarına;

İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu'nunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye oranının tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70'e kadar arttırılabilir.

İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir.

3.3Aynıikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ilgili kategori ikramiye havuzu, kazananlar arasında eşit miktarda bölüşülür.

3.4Her çekilişte, birinci kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, ilk kategoriden kazananın çıktığı çekilişe kadar, bir sonraki çekilişin aynı ikramiye kategorisiyle birleştirilir.

3.5Her çekilişte, birincinin altındaki herhangi bir kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu hemen altındaki kategorinin ikramiye havuzuna eklenir. En düşük kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, bir sonraki çekilişin ikramiye havuzunun tamamına eklenir.

4. Oyun Formatları

4.1Fiziki Satış Noktasında oyuncuların aşağıdaki şekillerde oynama imkânı vardır:

a)Sisal Şans tarafından verilen oyun kuponlarını doldurarak;

b)Önceden oynanmışbiletleri satın alarak;

c)Oynanacak olan rakamları doğrudan bayiye söyleyerek;

d)"Sen Seç" imkanıyla Oyun Terminalinin oluşturacağı rasgele rakamlara oynayarak;

e)Oyun Terminaliyle iletişime imkân tanıyan tüm diğer yöntemlerle.

4.2Oyun kuponunun üzerinde her biri 1 ila 80 arasındaki rakamları içeren kolonlar yer alır. Bir kolonu doldurmak için oyuncuların en az on rakamı işaretlemesi gerekir; on rakamdan fazlasının işaretlenmesi sistem oyununu oluşturur (Madde 4.6).

4.3Ayrıca online hesap açarak web sitesi ve mobil cihazlar üzerinden de oynamak mümkündür.

4.44.1 Sayılı Maddede belirtilen hallerde oyuncular, çoklu çekiliş adedini seçerek birden fazla çekiliş için aynı rakamları oynamayı tercih edebilirler.

4.5Sistem oyunu ise çoklu oyun kombinasyonları geliştiren bir oyun formatıdır. Oyuncular ondan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

4.6Sisal Şans'ın oynanabilecek en fazla kolon sayısını belirleme hakkı saklıdır.

5. Bilet

5.1Oyun Terminali, oyuncuya verilen oyun biletini düzenler.

Oyun biletinin asıl nüshası, kazanılan ikramiyenin alınmasını geçerli kılan tek şey olup aşağıdaki verileri içermektedir:

a)Seçilen rakamlar;

b)Çekiliş numarası;

c)Çekilişi tarihi;

d)Bayi kodu;

e)Oynanan kolon sayısı ve tutarı;

f)Oynama tarihi ve saati;

g)Oyun logosu.

5.2 Oyuncu, seçtiği rakamların ve kombinasyonların bilette doğru bir şekilde yer alıp almadığını kontrol etmelidir. Eğer seçilen rakam ve kombinasyonlar doğru şekilde yer almıyorsa oyuncu, bileti almasından itibaren 5 dakika içinde oyunun iptalini isteyebilir.

5.3 Online bir oyunun sisteme kaydedilmesi, oyun bileti yerine geçer. Her durumda sistem, oyuncunun oyunla ilgili verileri yazdırmasına izin verir.

5.4 Kazanan ikramiyelerin tahsil edilmesinde, kazanan biletlerin ibrazı için son tarih, çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir yıldır.

6. Çekiliş Süreçleri

6.1Çekiliş işlemlerinin düzenliliğinin kontrolü, Sisal Şans tarafından tayin edilen resmi bir kontrol komisyonu tarafından yapılır.

6.2Çekilişi izleyen gün içinde Sisal Şans web sitesinde Resmi Bülten yayınlanır. Resmi Bültende, çekiliş işlemlerinin sonunda kazanan oyunların belirlenmesi için komisyon tarafından onaylanan veriler yer almalıdır. Bunlar:

a)Kazanan kombinasyon;

b)İkramiye miktarı;

c)Her ikramiye kategorisi için kazanan oyun sayısı ve ilgili tutar;

d)İkramiye havuzunun, birinci ödül kategorisinde kazanan olmadığı için verilmeyen kısmı ile sonraki çekilişin birinci ikramiye kategorisinin ikramiye havuzuna tahsis edilecek olan tutarı;

e)Bültenin hazırlandığı tarih.

7. Yönetmeliğe Uygunluk

7.1Oyuna katılım, bu oyun planının ve sayısal oyunlara ilişkin genel mevzuatın okunup onaylandığı anlamına gelir.