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On Numara'dan 2 Kişiye İkramiye

Çekilişte 10 bilen 2 kişi 143 bin 456 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

On Numara'dan 2 Kişiye İkramiye

Çekilişte 10 bilen 2 kişi 143 bin 456 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Kaynak: Dunya.com