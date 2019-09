On Numara çekilişi sonuçları Milli Piyango - 9 Eylül On Numara sonucu sorgula!

10.09.2019 07:46

892. hafta On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresince canlı yayında yapıldı. On Numara sonuçları Beyoğlu'nda yapılan noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Şansını bu oyunda deneyen iki talihli 10 numarayı doğru tahmin etti ve kişi başına 254'er bin lira kazandılar. İşte 9 Eylül 2019 On Numara çekilişi sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI 9 EYLÜL 2019



Haftanın sayıları; 02, 09, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 28, 30, 31, 39, 43, 45, 50, 53, 54, 62, 69, 72, 73, 78

On Numara çekilişinde on bilen iki kişi 254 bin 167 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandılar. Talihlilerin kuponlarını Bursa/ Osmangazi ile İstanbul/Gaziosmanpaşa ilçelerindeki bayilerden yatırdıkları öğrenildi.

Çekilişte diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 9 bilen 80 kişi 4 bin 236 lira ellişer kuruş, 8 bilen bin 956 kişi 173 lira ellişer kuruş, 7 bilen 19 bin 704 kişi 24 lira otuz beşer kuruş, 6 bilen 121 bin 270 kişi 4 lira yirmi beşer kuruş ile hiç bilmeyen 178 bin 408 kişi 3 lira altmışar kuruş kazandı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 06 Ağustos 2002 tarihinden oynatılmaya başlanan On Numara; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.