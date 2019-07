On Numara çekilişi sonuçları 8 Temmuz 2019 son dakika

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara'nın bu akşam 883. hafta çekilişi yapılacak. 8 Temmuz On Numara çekilişi için geçen haftadan devir eden ikramiye yok. 1-80 sayıları arasında seçilen yirmi iki sayıdan 10, 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenler ikramiye kazanıyor On Numara'da. On Numara çekilişi saat 21.15'te yapılıyor ve canlı yayında takip edilebiliyor.

Kazandıran numaraların belirlenmesinden sonra On Numara çekilişi sonuçları da mpi.gov.tr'de yayınlanıyor. On Numara çekilişini sizler için takip sonuçları anında paylaşacağız. Çekilişi canlı izlemek ve sonuçları kontrol etmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Haftanın şanslı 22 sayısı: 1, 4, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 32, 37, 41, 42, 49, 54, 58, 64, 69, 76, 78, 80

On Numara oyununun 882. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 327 bin 932 lira 65 kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Aydın'ın Söke ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

On Numara bu haftaki çekilişinde 9 bilen 95 kişi 2 bin 301'er lira, 8 bilen bin 543 kişi 142 lira 5'er kuruş, 7 bilen 16 bin 354 kişi 25 lira 45'er kuruş, 6 bilen 103 bin 130 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 664 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR?

On Numara adlı oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.