On Numara Çekilişi Sonuçları 8 Nisan 2019 Milli Piyango

8 Nisan 2019 On Numara çekilişi sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekilecek. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen 2 kişi çıkmıştı ve yaklaşık 300 bin liralık ikramiyeyi paylaşmışlardı. Peki On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 870. haftanın On Numara sonuçları ne zaman belli olacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün yani 8 Nisan Pazartesi günü, Milli Piyango İdaresi tarafından 870. On Numara sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilir ve böylece haftanın şanslı altı sayısını anında öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Haftanın numaraları çekildikten sonra 8 Nisan On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30'dan sonra yayımlıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On numara'da geçen hafta yapılan çekilişte; 4, 5, 10, 15, 16, 22, 31, 36, 38, 42, 43, 48, 59, 61, 62, 64, 65, 70, 73, 74, 79 ve 80 şanslı sayıları belirlendi.

1 Nisan 2019 tarihli On Numara çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 158 bin 338 lira 25'şer kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İSTANBUL Ümraniye ve Esenyurt ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Geçen haftaki çekilişte diğer ikramiyeler ise şöyle dağıtıldı; 9 bilen 80 kişi 2 bin 639 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 426 kişi 148 lira 5'er kuruş, 7 bilen 14 bin 923 kişi 27 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 94 bin 909 kişi 4 lira 45'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 825 kişi 3 lira ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 111 bin 165 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 841 bin 95 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 147 lira 82 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA'DA KAZANILAN İKRAMİYELER NEREDE ALINIR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden oynatılmaktadır. On Numara; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

On Numara'ya katılımcılar, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.