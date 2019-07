Büyük ikramiye ikiye bölündü! On Numara çekilişi sonuçları 15 Temmuz 2019 MPİ

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından pazartesi akşamları düzenlenen şans oyunu On Numara'da 884. hafta çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi sonuçlarına göre on bilen iki kişi çıktı ve 164'er bin lira kazandılar. İşte On Numara sonuçları detayları...

15 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 884. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 01, 10, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 26, 30, 32, 41, 43, 45, 52, 53, 57, 59, 61, 71, 73 ve 76 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 884. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 164 bin 112 lira ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun İzmir'in Bergama ve Kırşehir'in Kaman ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 89 kişi 2 bin 459 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 594 kişi 137 lira 55'er kuruş, 7 bilen 17 bin 65 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 111 bin 41 kişi 3 lira 95'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 173 bin 868 kişi 3 lira 25'er kuruş kramiye kazandı.

Toplam ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 872 bin 12 lira 75'er kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 486 bin 251 lira 53'er kuruş aktarıldı.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 6, 9, 10, 12, 15, 23, 30, 32, 44, 46, 47, 52, 61, 69, 72, 75, 76, 78, 79 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara çekilişinde 10 bilen 1 kişi 336 bin 226 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Ayrıca geçen haftaki çekilişte 9 bilen 101 kişi 2 bin 219'ar lira, 8 bilen bin 688 kişi 133 lira 5'er kuruş, 7 bilen 17 bin 232 kişi 24 lira 70'er kuruş, 6 bilen 107 bin 375 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 194 bin 753 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.