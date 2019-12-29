On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 30 Aralık 2019 Milli Piyango

29.12.2019 23:59 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:59

30 Aralık Pazartesi 2019 On Numara sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekilecek. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen bir kişi 555.427,25 TL sahibi oldu. Bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı merakla bekleniyor? Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 908. haftanın On Numara sonuçları ne zaman belli olacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün, Milli Piyango İdaresi tarafından 908. On Numara sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilir ve böylece haftanın şanslı altı sayısını anında öğrenebilirsiniz.

On Numara çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ…

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Haftanın numaraları çekildikten sonra 30 Aralık 2019 On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30'dan sonra yayımlıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

On Numara sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 907. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 12, 16, 20, 28, 30, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73 ve 75 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 907. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 555 bin 427 lira 25 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 130 kişi 2 bin 848 lira 75'er kuruş, 8 bilen 2 bin 92 kişi 177 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 21 bin 230 kişi 24 lira 70'er kuruş, 6 bilen 125 bin 989 kişi 4 lira 45'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 227 bin 221 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR?

On Numara Süper Loto ve Sayısal Loto gibi rakam tahmini esasına dayanan sayısal şans oyunudur ve Milli Piyango İdaresi tarafından yürütülür. 1 ila 80 arasında kura ile belirlenen 22 rakamdan 6, 7, 8, 9 ve 10 rakamı doğru tahmin edenler ve hiçbir sayıyı tahmin edemeyenler ikramiye kazanır.

On Numara katılımcıları On Numara oyun kağıdı üzerindeki 80 adet rakamdan 10 tanesini işaretler. Kura çekilişi sonucu 22 adet rakamlara uyum durumuna göre ikramiye kazanılmaktadır.