On Numara Çekilişi Saat Kaçta? On Numara Sonuçları 21 Ekim 2019 Milli Piyango

21.10.2019 17:46

21 Ekim 2019 On Numara sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekilecek. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen iki kişi çıkmış ve talihliler kişi başına 268.526,15 TL kazanmışlardır. Bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı merakla bekleniyor? Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 898. haftanın On Numara sonuçları ne zaman belli olacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün, Milli Piyango İdaresi tarafından 898. On Numara sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilir ve böylece haftanın şanslı altı sayısını anında öğrenebilirsiniz.

On Numara çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ…

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Haftanın numaraları çekildikten sonra 21 Ekim 2019 On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30'dan sonra yayımlıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

On Numara sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 897. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8,14,16, 23, 25, 26, 27, 29, 39, 40, 41, 46, 52, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 71, 73 ve 76 olarak belirlendi.On Numara oyununun 897. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 268 bin 526 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 3 bin 730 lira 25'er kuruş, 8 bilen 1829 kişi 196 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 18 bin 692 kişi 27 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 115 bin 236 kişi 4 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 217 bin 627 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Eskişehir'in Odunpazarı ve İstanbul'un Pendik ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.