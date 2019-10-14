On Numara Çekilişi Saat Kaçta? On Numara Sonuçları 14 Ekim 2019 Milli Piyango

14.10.2019 09:53

14 Ekim 2019 On Numara sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekilecek. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen üç kişi çıkmış ve talihliler kişi başına 180.774,25 TL kazanmışlardır. Bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı merakla bekleniyor? Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 897. haftanın On Numara sonuçları ne zaman belli olacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün, Milli Piyango İdaresi tarafından 897. On Numara sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilir ve böylece haftanın şanslı altı sayısını anında öğrenebilirsiniz.

On Numara çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ…

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Haftanın numaraları çekildikten sonra 14 Ekim 2019 On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30'dan sonra yayımlıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

On Numara sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 896. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 9, 12, 29, 30, 31, 33, 34, 41, 43, 44, 46, 53, 60, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 76 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 180.774,25 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler ise Antalya/ Alanya - İstanbul/ Beykoz - Sakarya/ Adapazarı ilçelerinden çıktı.