On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 11 Mayıs MPİ On Numara sonuçları
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On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 11 Mayıs MPİ On Numara sonuçları

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 11 Mayıs tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 927. hafta çekilişinde 10 bilen üç talihli ikramiyenin sahibi oldu. İşte, 11 Mayıs 2020 On Numara sonuçları...

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 11 Mayıs MPİ On Numara sonuçları
12.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:52

11 Mayıs 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen çıkmayınca 463.402,21 TL sonraki haftaya devretmişti. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen üç kişi 334.722,25 TL'yi paylaştı. 927. haftanın On Numara sonuçları...

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927. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 927. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 6, 10, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 33, 34, 44, 49, 51, 53, 67, 72, 75, 76 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 11 Mayıs MPİ On Numara sonuçları

On Numara oyununun 927. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 334 bin 722 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 108 kişi 3 bin 338 lira 80'er kuruş, 8 bilen 2 bin 262 kişi 159 lira 70'er kuruş, 7 bilen 21 bin 629 kişi 23 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 129 bin 62 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 203 bin 786 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Gaziantep'in İslahiye, İstanbul'un Bahçelievler ve Rize'nin Merkez ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 926. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 04, 07, 12, 16, 18, 26, 30, 38, 42, 43, 45, 52, 61, 65, 67, 68, 73, 74, 75, 77, 78, 80 olarak belirlendi.

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