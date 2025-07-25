On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

Yarışmanın büyük ödülü ne durumda? İkramiye dağıtıldı mı, devretti mi? Tüm bu detayları ve kazandıran numaraları haberimizden öğrenebilirsiniz. Kaçırmayın!

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara'da birden fazla kolon oynanabilir. Her bir kolonun ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç! Özelliği sayesinde, kupondaki sayıları terminalden kendiniz seçebilir ya da "Rastgele Sayılar" ile oluşturabilirsiniz. "Sen Seç" kutucuğu işaretlenince, sistem otomatik olarak 10 rastgele sayı bir araya getirerek şanslı kuponunuzu oluşturur.

Sistem Oyunu! İsterseniz 10'dan fazla sayı seçerek Sistem Oyunu'nu tercih edebilirsiniz. Bu sistem, seçtiğiniz tüm sayılarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oynar.

Çoklu Çekiliş! Bu seçenek ile birden fazla çekilişte yer alabilirsiniz.

İptal İşlemi Eğer doldurduğunuz bir kolon oynamaktan vazgeçerseniz, ilgili kolonun altındaki "İptal" kutucuğunu işaretleyerek kolonu iptal edebilirsiniz.

Ne Kadar Kazanılır? Her kolon için çekilişte çıkan 10 sayıdan; 0, 6, 7, 25, 10 ya da tüm 10 tanesini doğru tahmin ederseniz ikramiye kazanırsınız. 10 numarayı bilen büyük ikramiyeyi elde eder. Aynı kategoride birden fazla şanslı varsa, ikramiye havuzu eşit şekilde paylaşılır.

25 TEMMUZ 2025 CUMA ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Temmuz 2025 Cuma günü yapılan On Numara çekilişi şu anda canlı yayında gerçekleşiyor, bu nedenle sonuçlar henüz kesin olarak açıklanmadı.

25 TEMMUZ 2025 CUMA ON NUMARA CANLI TAKİP

On Numara sonuçlarını canlı olarak takip etmek mümkündür. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaraları ve ikramiye tutarlarını resmi platform üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

ON NUMARA İKRAMİYESİ VE DEVİR DURUMU

Çekiliş sonucuna göre ikramiye miktarı ve herhangi bir devrin olup olmadığı açıklanacaktır. Büyük ikramiye sahibi çıktığında, ödülo aynı kategoride paylaşılmışsa bölüştürülür; aksi halde devretme durumu söz konusu olabilir. Güncel ikramiye bilgileri resmi açıklama sonrası erişime açılacaktır.

Sonuçlar henüz açıklanmadı.